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Дуа Ліпа відкриває бібліотеку з книжками, які забороняли або обмежували

Ірина Маймур 27 червня 2026
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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа відкриває власну бібліотеку Manifesto Library у Португалії. Це перший фізичний простір її книжкового клубу Service95 Book Club, повідомляє Rolling Stone.

Бібліотека відкриється 27 червня в межах міжнародного книжкового фестивалю Babell у Порту. Вона постійно працюватиме всередині книгарні Livraria Lello.

У Manifesto Library зберуть близько 100 книжок, які порушують «складні питання» або самі ставали об’єктами заборон і обмежень. Вони об’єднані навколо чотирьох тем: влади, контролю, голосу й пам’яті.

За словами Дуа Ліпи, частину книжок забороняли в школах через теми раси або сексуальності, а інші обмежували в публічному доступі, зокрема книжки для ЛГБТКІА+ читачів.

Серед книжок у Manifesto Library — «Оповідь служниці» Маргарет Етвуд, «Злочинець» Реджинальда Двейна Беттса, а також вибрані твори Салмана Рушді й Ольги Токарчук.

Дуа Ліпа назвала бібліотеку «партнерством мрії». За її словами, Manifesto Library вшановує книжки, які зникали або зазнавали цензури, авторів, які писали про владу й контроль, а також читачів, які не хочуть, щоб хтось вирішував за них, що можна читати.

Керівниця бренду Livraria Lello Франсішка Педру Пінту сказала, що книгарня вже 120 років ґрунтується на переконанні, що книжка — це «технологія свободи». За її словами, ідеться не лише про майбутнє читання, а і про здатність суспільства уявляти й будувати власне майбутнє.

Фото: Daniel Åhs Karlsson / Wikimedia Commons
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