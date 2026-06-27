Суд зобов’язав знести самобуд впритул до історичної вілли у Львові

Галицький районний суд Львова зобов’язав знести триповерховий самобуд на вулиці Парковій, 9, біля входу до Стрийського парку. Також суд припинив право власності відповідачів на незаконно зведену нерухомість, повідомила Львівська обласна прокуратура.

Йдеться про споруду, яку власники звели замість дозволених протизсувних заходів. За даними прокуратури, вони отримали дозвіл на проведення робіт через зсув ґрунту, однак замість підпірної стінки збудували триповерхову будівлю заввишки 7 метрів. Згодом на неї оформили право власності.

Площа самобуду становить 730,6 м² — це у півтора раза більше, ніж площа будинку, поруч із яким його звели.

Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова звернулися до суду через порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Суд позов задовольнив. Після набрання рішенням законної сили мають вжити заходів для його виконання. Рішення ще можуть оскаржити.

За даними Zaxid.net із посиланням на юридичний департамент Львівської міської ради, огодження на облаштування підпірної стінки власник отримав від Міністерства культури у 2020 році. Водночас Львівська міська рада не видавала документів на нове будівництво.

У 2021 році міська інспекція ДАБК встановила, що замість підпірної стінки на ділянці почали зводити нову споруду без необхідних дозволів. Згодом вона перетворилася на триповерховий самобуд площею понад 700 м². За даними ZAXID.NET, частина будівлі зайшла на територію Стрийського парку.

Після цього місто звернулося до прокуратури, ДАБІ та Міністерства юстиції. У 2025 році ДІАМ видала припис про демонтаж споруди. У вересні 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службового підроблення.

Самобуд звели впритул до історичної вілли, збудованої у 1904–1906 роках за проєктом Наполеона Лущкевича. Будинок належав кравцю Станіславу Немчиновському. Вілла виконана в стилі історизму й внесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.