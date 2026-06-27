В YouTube Shorts з’являться режим без інтерфейсу, прискорення відео та нові реакції

YouTube оголосив про нові функції для плеєра YouTube Shorts. У коротких відео з’являться режим «чистого екрана», перегляд на швидкості 2×, швидке вимкнення звуку, налаштування таймера та нова система реакцій. Оновлення почали впроваджувати з 25 червня і поширюватимуть поступово.

Режим Clear Screen, або режим «чистого екрана», тимчасово приховуватиме іконки, текст та інші елементи інтерфейсу під час перегляду Shorts. У YouTube пояснюють, що це має зробити перегляд менш перевантаженим і дозволити дивитися відео без візуальних відволікань.

Також користувачі зможуть дивитися Shorts на швидкості 2×. У компанії кажуть, що це була одна з функцій, про які найчастіше просила спільнота Shorts. Вона має допомогти швидше переглядати інформаційні ролики або знаходити потрібний момент у відео.

Крім того, YouTube додасть швидке вимкнення звуку. Для цього потрібно буде торкнутися екрана, поставити відео на паузу й натиснути іконку вимкнення аудіо. Користувачі також зможуть налаштовувати таймер Shorts, зокрема встановлювати його на нуль.

Зміниться і система реакцій. Кнопку «подобається» у вигляді великого пальця замінить іконка серця. У YouTube кажуть, що це має стати виразнішим способом показати, що відео справді сподобалося користувачеві.

Кнопку дизлайку у Shorts приберуть. Замість неї платформа пропонуватиме опції «Не цікавить» і «Не рекомендувати цей канал», які мають точніше впливати на рекомендації.

У YouTube пояснюють, що дизлайк міг означати різні речі: від поганої якості звуку до того, що відео просто не відповідає смакам користувача. Можливість поскаржитися на контент, який може порушувати Правила спільноти YouTube, залишиться.

YouTube Shorts запустили понад п’ять років тому. У компанії кажуть, що нові функції створили з урахуванням відгуків користувачів.