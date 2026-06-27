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Зірка серіалу «Ейфорія» Хлоя Черрі випустить мемуари про свій шлях до слави

Ірина Маймур 27 червня 2026
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Американська модель і акторка Хлоя Черрі, відома за роллю Фей у серіалі «Ейфорія», випустить мемуари «Somewhere Dark and Hot» («Десь темно й гаряче»). Про це пише People.

Книжка вийде 23 лютого 2027 року у видавництві Simon & Schuster.

У мемуарах Черрі розповість про свій шлях до ролі в серіалі HBO: від перших проб у моделінгу в 18 років і роботи в порноіндустрії до великої впізнаваності після «Ейфорії».

У книжці також ітиметься про складні періоди в житті акторки, пов’язані з психічним здоров’ям, розладом харчової поведінки та залежностями.

В інтерв’ю Rolling Stone Черрі сказала, що робота над мемуарами стала для неї способом переосмислити важкий досвід і перетворити його на історію. За словами акторки, вона хотіла показати власний погляд на своє життя, а не дозволяти іншим формувати уявлення про неї лише через чутки або її професійний бекграунд.

За описом видавництва, «Somewhere Dark and Hot» також говорить «про славу, самосприйняття, перформативність і спробу почати заново».

Книжка вже доступна для передзамовлення.

Фото на обкладинці: Kevin Paul / Wikimedia Commons
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