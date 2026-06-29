У музеї в Пирогові створять постійну експозицію «Кримськотатарська садиба»

У Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові заклали фундамент першого будинку майбутньої експозиції «Кримськотатарська садиба». Про це повідомляє «Суспільне Крим».

«Кримськотатарська садиба» стане постійною музейною експозицією, присвяченою культурній спадщині кримськотатарського народу як корінного народу України.

Першим об’єктом майбутнього простору буде традиційна кримськотатарська оселя зі степового Криму. Ідеться про будинок зі степового села Бахча-Елі.

Головний архітектор музею Іван Кушнір пояснив, що це буде невелика хата кримських татар рівнинного Криму: дві кімнати й господарська споруда під одним дахом. За конструкцією це хата-мазанка — каркас із лози, обмазаний глиною з обох боків.

Концепцію експозиції розробляли майже рік. Вона передбачає відтворення житла різних історико-географічних регіонів Криму — степового, гірського та приморського.

За словами Івана Кушніра, майбутній простір має стати окремим «Бахчисарайським кварталом». Там планують створити стилізований рельєф, а композиційною домінантою можуть стати традиційні громадські споруди — медресе та мечеть із мінаретом.

Генеральна директорка музею Оксана Пов’якель розповіла, що під час створення музею у 1970–1980-х роках кримськотатарську експозицію не передбачили, оскільки кримськотатарський народ був депортований. Водночас у музеї залишалося вільне місце поруч з експозицією архітектури південних областей — саме там планують створити новий простір.

До роботи над концепцією долучилися науковці музею та кримськотатарські дослідники, зокрема Гульнара Абдулаєва й Ельміра Аблялімова.

Презентація проєкту відбулася в межах святкування Дня кримськотатарського прапора.