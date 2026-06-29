Реставратори виявили, що картину Рембрандта змінив невідомий художник

Реставратори зняли пізніші нашарування фарби з картини XVII століття «Пустіть дітей приходити до Мене» («Let the Little Children Come Unto Me)» і підтвердили, що твір належить Рембрандту. Під час роботи також з’ясувалося, що невідомий художник змінив частину оригінальної композиції, пише The Guardian.

Працівники Sotheby’s тримають картину Рембрандта перед аукціоном у Лондоні. Фото: WIktor Szymanowicz / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Найпомітніша зміна стосувалася однієї з центральних фігур: тюрбан на голові чоловіка замалювали й замінили на традиційний нідерландський м’який капелюх. Також пізніший автор домалював одяг дитині, яку Рембрандт зобразив у натовпі.

На картині зображено Христа, який благословляє дітей і дорослих. Рембрандт написав розмаїтий натовп, у якому присутні люди різного походження та представники різних релігійних традицій.

The Guardian із посиланням на Sotheby’s пише, що пізніше втручання зробило картину традиційнішою та спростило первісну композицію. Передній план твору Рембрандт залишив незавершеним, а пізніший художник допрацював його грубо. Під час реставрації ці додавання зняли.

Мистецтвознавці вважають, що Рембрандта могли надихнути мультикультурні вулиці Голландії XVII століття. Коли художник почав роботу над картиною приблизно 1627 року, тривала Тридцятилітня війна, а до Нідерландської республіки прибувало багато біженців. Частина з них осідала в Лейдені — рідному місті Рембрандта.

За словами мистецтвознавця Ендрю Грема-Діксона, сцена, в якій Христос приймає дітей і родини, могла відображати позицію Рембрандта щодо толерантності та допомоги біженцям.

Картину розміром 106 на 80,5 см виявили 2014 року на німецькому аукціоні. Тоді її каталогізували як анонімний нідерландський живопис XVII століття.

Після атрибуції Рембрандту твір виставлять на аукціон Sotheby’s у Лондоні 1 липня. Його оцінюють у £8–12 мільйонів. В аукціонному домі картину називають однією з важливих ранніх робіт Рембрандта, які досі залишаються в приватних руках.

Рембрандт Гарменс ван Рейн жив у 1606–1669 роках і вважається одним із найвизначніших художників нідерландського «золотого віку».