У Ватикані почали реставрацію лоджій Рафаеля в Апостольському палаці

У Ватикані розпочали реставрацію лоджій Рафаеля — 65-метрового коридору в Апостольському палаці, розписаного Рафаелем та митцями його майстерні у XVI столітті. Очікують, що роботи триватимуть близько п’яти років, повідомляє The Art Newspaper.

До реставрації залучать понад 20 експертів комплексу Ватиканських музеїв. Окрім відновлення фресок, у просторі планують встановити нові вікна, щоби підтримувати стабільні кліматичні умови.

Лоджії Рафаеля розташовані на другому поверсі Апостольського палацу. Рафаель і його учні прикрасили цей простір у 1517–1519 роках для Папи Лева X Медічі. Коридор поділений на 13 секцій із біблійними сценами й орнаментальними панелями, натхненними давньоримським фресковим живописом.

Пам’ятка зазнавала пошкоджень через погодні умови. Спочатку лоджії були відкриті до зовнішнього середовища, а перші вікна між колонами встановили лише у 1813–1814 роках. Упродовж століть реставратори також наносили клей, щоб закріпити відшаровану фарбу, але згодом такі втручання могли прискорити руйнування поверхні.

Заступниця головного реставратора Ватиканських музеїв із питань картин і дерев’яних матеріалів Анджела Черрета пояснила, що спершу фахівці закріплять нестійкі ділянки фарби, а потім очищатимуть фрески волоконними лазерами. Ділянки, які потребують ретуші, добиратимуть за кольором так, щоб відвідувачі могли відрізнити відновлені частини від оригіналу.

Наразі роботи тривають у чотирьох склепіннях. Після цього реставрацію поширять на інші частини лоджій.

Проєкт підтримує ініціатива «Legacy of Raphael: The Vatican and Beyond» — «Спадщина Рафаеля: Ватикан і за його межами». Вона спрямована на реставрацію, навчання та цифрову документацію.

На реставраційний проєкт виділили $5,5 млн. Ініціативу фінансує фонд Стівена А. Шварцмана, який пожертвував на неї $14,3 млн.