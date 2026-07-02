В озерах Оболонського району Києва зафіксували забруднення нафтопродуктами після атаки РФ

Після нічної російської атаки на Київ у каскаді озер Опечень в Оболонському районі зафіксували забруднення нафтопродуктами. Найбільше постраждали озера Кирилівське та Йорданське, куди паливо потрапило через річку Сирець, повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фахівці комунального підприємства «Плесо» одразу розпочали обстеження водойм. Під час перевірки вони виявили нафтову плівку в місці, де Сирець впадає в озеро Кирилівське.

Для оцінки масштабу забруднення спеціалісти відібрали проби води на річці Сирець, у самому озері Кирилівське та в точці виходу води до Дніпра. Результати лабораторних аналізів мають визначити подальші заходи з очищення водойм.

Щоб не допустити поширення нафтопродуктів, рятувальники ДСНС уже встановили сорбувальні бонові загородження на гирлі Кирилівського. Додатково планують розгорнути такі ж бар'єри на річці Сирець.

У КП «Плесо» нагадують, що купатися в озерах Кирилівське та Йорданське заборонено. До нормалізації якості води мешканців також просять не наближатися до водойм і уникати будь-якого контакту з водою.

За словами комунальників, ситуація перебуває під постійним контролем, а моніторинг стану водойм і роботи з ліквідації наслідків забруднення тривають.