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Унаслідок російської атаки видавництво BookChef втратило близько 800 тисяч книжок

Ірина Маймур 02 липня 2026
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Унаслідок нічної російської атаки на Київ було зруйновано центральний склад логістичного партнера BookChef — Denka Logistics. Там зберігалися книжки видавництва.

За даними BookChef, втрачено більшість накладу — приблизно 800 тисяч книжок.

У видавництві наголосили, що всі їхні працівники живі.

Через знищення складу видавництво тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків. Також можливі затримки з обробкою та відправленням замовлень, зокрема й нових накладів.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть із новими накладами книжок. Просимо терпіння і розуміння, ми налагоджуємо логістику», — сказав CEO BookChef Олександр Кірпічов.

Водночас інтернет-магазин видавництва працює у звичному режимі. У BookChef закликали підтримати компанію купівлею книжок.

Нагадаємо, вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по українських містах. Росія застосувала для атаки 476 БпЛА та десятки крилатих і балістичних ракет.

Найбільше від удару постраждав Київ: у столиці пошкодження та руйнування зафіксували в понад 30 локаціях у всіх районах.

Унаслідок цієї атаки постраждали й інші цивільні об’єкти в Києві. Зокрема, пошкоджень зазнали Київський зоопарк, Інститут біохімії НАН України, логістичний центр компанії «Нова пошта», будівля Київської школи економіки (KSE), офіси та склади групи компаній ERC, флагманський магазин «Агромат», ресторан ilMolino, склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters та інші.

Фото: BookChef
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