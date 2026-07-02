У Хмельницькому волонтери очистили мозаїку 1970-х років на зупинці «Ружична»

У Хмельницькому волонтери очистили мозаїку на зупинковому павільйоні «Ружична». Толоку організував проєкт «Кінцева» спільно з командою Linza Media.

Мозаїка прикрашає павільйон приблизно із середини 1970-х років. Зупинка розташована в мікрорайоні Ружична на виїзді з Хмельницького. Автор композиції невідомий.

Панно викладене смальтою — непрозорим кольоровим склом. На мозаїці зображені орнаменти, будиночок і кілька птахів — імовірно, півнів або курок.

За десятиліття мозаїка потьмяніла й частково сховалася під пилом, фарбою, старими оголошеннями та слідами клею. Під час толоки волонтери очистили поверхню й повернули панно виразніший вигляд.

У «Кінцевій» подякували всім, хто долучився до робіт, наголосивши, що на Поділлі ще багато особливих мозаїк, і що завдяки таким ініціативам поліпшується догляд за міським середовищем та привертається увага до малопомітних елементів модерністської спадщини.