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У Хмельницькому волонтери очистили мозаїку 1970-х років на зупинці «Ружична»

Ірина Маймур 02 липня 2026
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У Хмельницькому волонтери очистили мозаїку на зупинковому павільйоні «Ружична». Толоку організував проєкт «Кінцева» спільно з командою Linza Media.

Мозаїка прикрашає павільйон приблизно із середини 1970-х років. Зупинка розташована в мікрорайоні Ружична на виїзді з Хмельницького. Автор композиції невідомий.

Панно викладене смальтою — непрозорим кольоровим склом. На мозаїці зображені орнаменти, будиночок і кілька птахів — імовірно, півнів або курок.

За десятиліття мозаїка потьмяніла й частково сховалася під пилом, фарбою, старими оголошеннями та слідами клею. Під час толоки волонтери очистили поверхню й повернули панно виразніший вигляд.

У «Кінцевій» подякували всім, хто долучився до робіт, наголосивши, що на Поділлі ще багато особливих мозаїк, і що завдяки таким ініціативам поліпшується догляд за міським середовищем та привертається увага до малопомітних елементів модерністської спадщини.

Фото: «Кінцева»
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