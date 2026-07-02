У Львові покажуть оновлену світлову інсталяцію «Душа» перед її міжнародною прем'єрою в Лондоні

У Львові в межах Lviv Urban Forum удруге представлять світлову артінсталяцію «Душа» українського митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Цього разу глядачі побачать її повну авторську версію, яку восени презентують на London Design Festival 2026. Показ відбудеться 2 липня з 22:00 до 23:30 на фасаді Львівської ратуші.

Інсталяцію вперше продемонстрували у Львові в травні, однак тепер вона отримала оновлену світлову композицію, спеціально створений музичний супровід і завершену технологічну систему. Львівський показ стане першою демонстрацією фінальної версії проєкту перед його міжнародною прем'єрою.

За словами автора Миколи Каблуки, світлові хвилі, що розгортаються на фасаді історичної будівлі, символізують творчий процес і внутрішню силу українського народу.

В основі інсталяції — спеціально розроблена оптична система. Вона використовує лазер, скляні фільтри ручної роботи та рухомі механізми, які створюють світлові форми, що ніколи не повторюються. Усі елементи синхронізує програмне забезпечення, розроблене командою Expolight.

Невіддільною частиною проєкту став і авторський звуковий супровід. Його створили з використанням частот, які, за задумом авторів, сприяють стану спокою, зосередженості та споглядання.

Микола Каблука — український світловий дизайнер, засновник і артдиректор компанії Expolight. За понад 25 років роботи він реалізував більше ніж 2 тисячі світлових проєктів у різних країнах світу, а у 2025 році представляв Україну на фестивалі Burning Man зі світловою інсталяцією The Point of Unity.