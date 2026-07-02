Міжнародна Букерівська премія змінить назву через угоду з російським мільярдером

Назву Міжнародної Букерівської премії змінять на Bukhman International Booker Prize. Упродовж наступного десятиліття її проводитимуть під новою назвою після угоди про фінансування з Bukhman Philanthropies — фондом Дмітрія та Дарії Бухманів. Дмітрій Бухман — мільярдер російського походження, співзасновник ігрової компанії Playrix, який нині є громадянином Великої Британії.

Про нове партнерство Booker Prize Foundation оголосив разом із представленням журі 2027 року. Його очолить американська письменниця Кеті Кітамура, чий роман «Прослуховування» («Audition») входив до короткого списку Букерівської премії 2025 року.

Bukhman Philanthropies уже підтримував премію 2026 року. Тепер фонд зобов’язався фінансувати Міжнародну Букерівську премію протягом наступних 10 років.

Через нове партнерство також зміниться розмір головної нагороди. Призовий фонд для книжки-переможниці подвоять із £50 000 до £100 000. Цю суму, як і раніше, розділять порівну між автором або авторкою та перекладачем чи перекладачами.

Кожна книжка з короткого списку й надалі отримуватиме £5 000: £2 500 для автора або авторки та £2 500 для перекладача чи перекладачів.

Міжнародна Букерівська премія відзначає художню прозу та збірки оповідань, перекладені англійською мовою. У 2027 році розглядатимуть книжки, видані у Великій Британії та/або Ірландії з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Довгий список із 12 або 13 книжок оголосять 16 березня 2027 року, короткий список із шести книжок — 15 квітня. Переможця назвуть на церемонії в травні 2027 року.

До журі разом із Кітамурою увійшли письменник, перекладач і професор французької та порівняльної літератури Патрік Макґіннесс, британсько-ганський письменник і режисер Калеб Азума Нельсон, данська письменниця і перекладачка Ольга Равн, а також акторка і продюсерка Тесса Томпсон.

Виконавча директорка Booker Prize Foundation Габі Вуд подякувала Bukhman Philanthropies за десятирічне фінансування. За її словами, підтримка перекладної літератури допомагає відкривати англомовним читачам твори з інших мов і культур. У фонді також зазначають, що за останні 10 років продажі перекладної художньої літератури у Великій Британії зросли на 31 %.

Дмітрій Бухман разом із братом Ігорем заснував ігрову компанію Playrix, відому іграми «Fishdom», «Gardenscapes» і «Homescapes». Компанію створили в російській Вологді, нині її штаб-квартира зареєстрована в Ірландії, а команди працюють у десятках країн.

За даними Forbes Ukraine, на початку повномасштабного вторгнення Playrix наймала в Україні близько 1500 працівників — понад 40 % свого штату. Після початку повномасштабної війни Playrix критикували за повільну реакцію та внутрішню модерацію обговорень війни в корпоративному Slack. За даними Forbes Ukraine, компанія видаляла частину повідомлень про війну, що викликало невдоволення українських працівників.

Воєнні дії в Україні Дмітрій Бухман назвав «війною» 28 лютого 2022 року. У своєму дописі він написав, що «насильство ніколи не може бути вирішенням проблеми» й закликав зупинити війну, але прямо не назвав Росію агресором.

Компанія відправила українських працівників в оплачувану відпустку, виплатила додаткову зарплату всім співробітникам, відкрила гарячі лінії підтримки й надала консультації з психологом. У березні 2022 року Playrix оголосила про пожертву $500 000 Українському Червоному Хресту, а в жовтні повідомила про закриття офісів у Росії та Білорусі.