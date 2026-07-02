У Києві через російську атаку постраждала історична будівля архітектора Зекцера

У Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 2 липня постраждала історична будівля на бульварі Тараса Шевченка, 4. Її звели в 1901 році за проєктом архітектора Йосипа Зекцера, а нині в будівлі працює готель CityHotel Residence. Про наслідки атаки повідомила ДСНС. Рятувальники ліквідовували пожежу всю ніч.

Будівлю в стилі неоренесансу з рисами класицизму звели на замовлення київського адвоката Григорія Богрова. Це було одне з перших великих замовлень Зекцера в Києві.

Через 10 років після завершення будівництва син замовника, Дмитро Богров, смертельно поранив у Київській опері тодішнього прем’єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна.

У різні роки будинок здебільшого використовували як готель. У 1958 році його переобладнали під готель «Ленінградський», пізніше відомий як «Санкт-Петербург». Останніми роками споруда перебувала на реставрації, під час якої компанія «Інтергал-Буд» надбудувала мансарду.

Йосип Зекцер був родом із Вінниччини. Він народився в родині заможних єврейських купців Вінниці, навчався в Харківській політехніці, а згодом вивчав архітектурні тенденції в Парижі, Відні, Берліні та інших європейських містах.

До Києва Зекцер переїхав для роботи над прибутковим будинком на Десятинній, 3, а згодом відкрив власне архітектурне бюро. У 1901–1915 роках за його проєктами в Києві звели близько 30 прибуткових будинків.

Після революції та встановлення більшовицької влади будівництво комерційного житла фактично припинилося. У радянський період Зекцер обіймав посаду завідувача ремонтно-будівельного відділу комунальних підприємств міста.

Будинки Зекцера вирізнялися продуманим плануванням і технічним оснащенням, яке випереджало свій час. Частина цих споруд і сьогодні належить до цінного житлового фонду Києва.

Нагадаємо, що вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по українських містах. Росія застосувала для атаки 476 БпЛА та десятки крилатих та балістичних ракет.

Найбільше від удару постраждав Київ: у столиці пошкодження та руйнування зафіксували в понад 30 локаціях у всіх районах.

Унаслідок цієї атаки постраждали й інші цивільні об’єкти в Києві. Зокрема, пошкоджень зазнали Київський зоопарк, Інститут біохімії НАН України, логістичний центр компанії «Нова пошта», будівля Київської школи економіки (KSE), офіси та склади групи компаній ERC, флагманський магазин «Агромат», склад Українського Червоного Хреста, ресторан ilMolino, склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters, друкарня «Мегаполіграф», на якій виготовляють підручники видавництва «Ранок», заклад «Узбецький плов № 1» та інші.