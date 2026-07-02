Британські депутати просять заборонити показ російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь»

Понад 50 британських депутатів із шести політичних партій звернулися до уряду із закликом розглянути можливість припинення трансляції російського мультсеріалу «Маша і Ведмідь» у Великій Британії. Вони вважають, що серіал може бути інструментом російської «м’якої сили» й містити елементи пропаганди, пише The Guardian.

Лист адресували міністерці культури Великої Британії Лізі Нанді.

Питання підняли після того, як Netflix придбав права на показ двох нових сезонів мультсеріалу та продовжив ліцензійну угоду на вже наявні сезони і спінофи більш ніж у 100 країнах. У Великій Британії «Маша і Ведмідь» також доступний на стримінговій платформі ITVX.

Депутати звернули увагу на епізоди з радянською військовою символікою. В одному з них Маша зображена в елементах одягу, схожих на радянську військову форму та шолом танкіста. В іншому, на думку парламентарів, вона носить кашкет, схожий на головний убір радянських прикордонників, який історично асоціюється з НКВС.

У листі також згадали англомовний акаунт студії Animaccord у соцмережі X, де опублікували зображення Маші у військовому образі з підписом: «Справжня армійська дівчина із сачком для метеликів! Ура, я тепер в армії!». На думку депутатів, такі матеріали нормалізують радянську військову символіку для дитячої аудиторії.

A real army girl with a butterfly net! pic.twitter.com/Su6qPokinX — Masha and The Bear (@MashaAndTheBear) April 27, 2015

Британські парламентарі послалися на позицію українського Центру протидії дезінформації. У ЦПД раніше заявляли, що «Маша і Ведмідь» є «не просто мультфільмом, а інструментом російської м’якої сили». У центрі також вказували на нормалізацію радянських символів і мілітаристських тем у мультсеріалі.

Подібну позицію висловлював і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він називав «Машу і Ведмедя» частиною «м’якої сили Кремля» та заявляв, що серіал інтегрує прокремлівські й мілітаристські меседжі в дитячий контент. За його словами, для багатьох країн радянська символіка асоціюється з окупацією, депортаціями, масовими вбивствами та злочинами проти людяності.

У студії Animaccord звинувачення відкидають. Представниця компанії Мелані Бонвічіно заявила, що «Маша і Ведмідь» майже два десятиліття виходить у понад 100 країнах і присвячений темам дружби й доброти. За її словами, серіал не містить політичних послань, а твердження про пропаганду є неправдивими й бездоказовими.

Британське Міністерство культури, медіа та спорту відмовилося коментувати звернення. За даними The Guardian, рішення про контент залишається за мовниками, якщо він відповідає правилам, за якими стежить регулятор Ofcom.