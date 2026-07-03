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Один із перших автографів Арнольда Шварценеггера продадуть на підтримку найменшого кінотеатру Британії

Ірина Маймур 03 липня 2026
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Незалежний пересувний кінотеатр Sol Cinema виставив на продаж один із перших відомих автографів американського актора, бодибілдера і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера. Зібрані кошти спрямують на покриття витрат для подальших турів кінотеатру, який вважається найменшим у Великій Британії, пише Movie Marker.

Онлайн-аукціон завершиться у вівторок, 7 липня.

Шварценеггер залишив автограф у 1967 році, коли йому було 20 років. Він підписав власну чорно-білу фотографію для журналу з бодибілдингу невдовзі після того, як уперше здобув титул «Містер Всесвіт».

Sol Cinema працює вже 16 років і підтримує незалежних авторів короткометражного кіно. Співзасновник і кіномеханік кінотеатру Пол О’Коннор пояснив, що, попри популярність серед публіки, бюджети культурних подій скоротилися, тому команда шукає нові способи фінансування.

«Дуже символічно, що така кінозірка, як Шварценеггер, може — хай і опосередковано — допомогти зберегти наш незалежний кінотеатр. Ми сподіваємося, що публіка підтримає цю ініціативу, робитиме ставки на автограф і допоможе нам провести більше подій у 2026 році», — сказав О’Коннор.

Sol Cinema створили з переобладнаного фургона 1972 року, який раніше використовували для утримання курей. Кінотеатр вміщує лише 8 глядачів. Усередині встановили багаторівневі крісла, LED-освітлення, проєктор і систему об’ємного звуку.

Кінотеатр повністю працює на сонячній енергії. За 16 років він проводив покази на фестивалях, громадських подіях та інших майданчиках і зібрав понад 100 тисяч глядачів.

Фото на обкладинці: Harry Chase, Los Angeles Times / Wikimedia Commons
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