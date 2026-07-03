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У Британії знайшли рідкісну копію Декларації незалежності США — у світі залишилося всього 11 примірників

Іван Назаренко 03 липня 2026
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Волонтер Національного архіву Великої Британії випадково натрапив на одну з найрідкісніших копій Декларації незалежності США. Документ понад два століття пролежав серед архівних паперів Королівського флоту й до цього часу залишався непоміченим, пише The Guardian.

Знахідку зробив Майкл Скарр наприкінці травня, коли описував документи XVIII століття. Переглядаючи листування британського флоту, він розгорнув аркуш, який починався словами: «У Конгресі, 4 липня 1776 року. Декларація представників Сполучених Штатів Америки».

Фахівці встановили, що це так звана Exeter printing — одне з перших друкованих видань Декларації незалежності. До наших днів збереглося лише 11 таких примірників, і британський документ став єдиним відомим екземпляром за межами США.

Документ знайшли серед паперів американського приватирського корабля Dalton, який британський військовий флот захопив біля берегів Іспанії в грудні 1776 року. Після захоплення судна більшість важливих документів передали до Адміралтейського суду, але копія декларації залишилась непоміченою.

Історики вважають, що листівку надрукували в місті Ексетер у штаті Нью-Гемпшир між 16 і 19 липня 1776 року невдовзі після проголошення незалежності у Філадельфії. Такі друковані аркуші швидко розповсюджували, щоб якомога більше людей дізналися про рішення Конгресу.

Ймовірно, капітан Dalton Еліезер Джонсон придбав примірник у Портсмуті, коли корабель зупинився там для набору екіпажу. Сам Джонсон називав себе громадянином Сполучених Штатів, що тоді британська влада розцінювала як державну зраду.

Завдяки іншим архівним документам вдалося простежити подальшу долю екіпажу. Після захоплення екіпаж зі 120 моряків, серед яких були американці, англійці, ірландці, французи, данці та вільний темношкірий моряк Деніел Коттл, відправили до британської в'язниці в Плімуті.

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