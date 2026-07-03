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«Це не футболка»: збірна Бельгії з футболу зіграла на ЧС-2026 у формі, присвяченій художнику Рене Магрітту

Іван Назаренко 03 липня 2026
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Збірна Бельгії вийшла на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року проти Сенегалу в незвичній виїзній формі, дизайн якої присвятили одному з найвідоміших бельгійських художників — сюрреалісту Рене Магрітту. Про це повідомляє Artsy.

Футболки, створені Adidas, виконані у світло-блакитному кольорі, що відсилає до неба, яке часто з'являлося на полотнах Магрітта. Візерунок із рожево-блакитних футбольних м'ячів натхненний його любов'ю до округлих форм — яблук, сонць і місяців, а тонкі горизонтальні лінії символізують розмітку футбольного поля.

Головною деталлю став напис під коміром «Ceci n'est pas un maillot» («Це не футболка»). Це алюзія на культову картину Магрітта «Зрада образів», під якою розміщений напис «Це не люлька».

У Бельгійській футбольній асоціації пояснили, що форма покликана «розпалювати уяву та спонукати до розмов».

Це вже четверта виїзна форма збірної, присвячена бельгійській культурі. Раніше команда виходила на поле в комплектах, натхненних велоспортом, музичним фестивалем Tomorrowland і пригодами Тінтіна.

У матчі 1 липня бельгійці перемогли Сенегал з рахунком 3:2 в додатковий час і вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу. Наступним суперником команди стане збірна США.

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