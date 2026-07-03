Книгарню «Тиша» в центрі Києва виставили на продаж

Власники книгарні «Тиша» в Києві виставили простір на продаж. Він розташований біля Золотих воріт за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 68.

У команді кажуть, що ухвалили це рішення після довгих роздумів. Проєкт працював майже два з половиною роки.

«Майже два з половиною роки ми вкладали в цей простір любов, час, сили та серце. І тепер хочемо передати його тим, хто зможе продовжити цю історію», — написали власники.

Охочим пропонують написати в Direct або на електронну пошту [email protected]. Ціну продажу та інші умови власники не уточнили.

«Тиша» позиціонує себе як сервіс оренди книжок. Його команда пояснює свою місію як спробу зробити читання доступнішим: книжки тут можна не купувати, а брати в оренду, читати в просторі або забирати із собою.

Вартість підписки — 500 гривень на місяць. За раз додому можна взяти дві книжки. Їх потрібно прочитати й повернути протягом місяця або попередити книгарню про затримку. Якщо книжка пошкоджена й не підлягає відновленню, читач має придбати таку саму натомість.

На полицях «Тиші» зібрали понад 1500 книжок. Серед них є нішеві видання і «база», як кажуть у книгарні. У просторі представлені книжки українською та англійською мовами, а також невелика кількість видань французькою і італійською. У книгарні є камін, фортепіано й вінілові платівки.