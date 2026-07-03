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Том Генкс знову зніметься у фільмі про бейсбол — уперше за понад три десятиліття

Ірина Маймур 03 липня 2026
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Кінокомпанія Sony Pictures призначила дату релізу спортивної драми «Повернення» («The Comeback») із Томом Генксом у головній ролі. Фільм вийде в прокат 30 липня 2027 року, пише JoBlo.

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Для Генкса це буде перший фільм про бейсбол після стрічки «Їхня власна ліга» 1992 року. Цю стрічку також випускала Sony.

Режисеркою «Повернення» стала Маріель Геллер, яка раніше працювала з Генксом над фільмом «Прекрасний день по сусідству». Вона також адаптувала сценарій за оповіданням Дейва Еґґерса.

За сюжетом, Генкс грає бейсбольного тренера. Його життя змінюється після того, як під час перебування на полі йому в голову влучає відбитий м’яч.

Фільм продюсує компанія Генкса Playtone разом із Головною бейсбольною лігою (Major League Baseball / MLB). Дату релізу обрали на розпал бейсбольного сезону.

«Їхня власна ліга» стала одним із найвідоміших бейсбольних фільмів у кар’єрі Генкса. Після неї в 1990-х вийшла низка ключових робіт актора: «Філадельфія», «Форрест Ґамп», «Аполлон-13» і «Врятувати рядового Раяна».

«Філадельфія» принесла Генксу перший «Оскар», а «Форрест Ґамп» — другий поспіль.

Серед інших майбутніх проєктів актора — «Грейгаунд 2» для Apple TV+, продовження воєнної драми 2020 року.

Фото: Dick Thomas Johnson / Wikimedia Commons
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