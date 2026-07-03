Науковці вперше прочитали обвуглені сувої з єдиної вцілілої після виверження Везувію бібліотеки античного світу

Науковці вперше змогли прочитати великі фрагменти текстів із сувоїв, які понад 1900 років пролежали обвугленими після виверження Везувію. Дослідники розшифрували десятки колонок тексту з античної бібліотеки в давньоримському місті Геркуланум, що, як і Помпеї, постраждав від вулкану, пише ARTnews.

Це сувої Вілли папірусів — єдиної відомої бібліотеки античного світу, збереженої до наших днів. Через сильне обвуглення вони настільки ламкі, що будь-яка спроба фізично розгорнути їх може остаточно знищити текст.

Прориву вдалося досягти завдяки проєкту Vesuvius Challenge, який із 2023 року використовує машинне навчання та сучасні методи комп'ютерної томографії для віртуального розгортання сувоїв.

Під час останнього етапу роботи дослідники повністю оцифрували сувій PHerc. 1667 і змогли прочитати 20 колонок тексту.

Major announcement from the Vesuvius Challenge!



Researchers have completely virtually unwrapped and read an entire Herculaneum scroll for the first time; without ever physically opening it!



The Herculaneum scrolls are a collection of over 1,800 carbonized ancient papyrus… pic.twitter.com/zHtEtmaqUl — Ancient Hypotheses (@AncientEpoch) June 27, 2026

Крім того, ще з одного сувою, який зберігається в Бодлеанській бібліотеці Оксфордського університету, вдалося відновити близько 70 колонок. Також науковці ідентифікували нові твори давньогрецького філософа-епікурейця Філодема.

Для цього міжнародна команда використала синхротрон — прискорювач частинок у французькому Греноблі, який дозволив отримати надзвичайно деталізовані рентгенівські знімки.

Обсяг даних із кожного сувою сягав приблизно 300 терабайтів, що стало найбільшим набором інформації, створеним для таких артефактів. На його основі дослідники побудували тривимірні моделі рукописів, які потім аналізував штучний інтелект.

Співзасновник проєкту Брент Сілз зазначив, що алгоритми значно вдосконалилися лише за останні два роки. Саме це дозволило перейти від розпізнавання окремих слів до читання великих уривків тексту.

За словами професорки папірології Федеріки Ніколарді, сувій PHerc. 1667 ще у 1980-х роках намагалися розгорнути фізично, але тоді його пошкодили настільки, що фахівці вважали текст повністю втраченим.