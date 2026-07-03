Студія Стівена Спілберга екранізує інтернет-горор «Каталог Мандели»

Кіностудії United Artists, Amblin Entertainment Стівена Спілберга та Amazon MGM Studios отримали права на екранізацію популярного інтернет-горору «Каталог Мандели», пише Deadline.

Режисером майбутнього фільму стане автор оригінального вебсеріалу Алекс Кістер. Сценарій він написав разом із Тайлером Кліфтоном, який також виступить продюсером стрічки.

«Каталог Мандели» дебютував на YouTube у 2021 році й став одним із найвідоміших представників жанру аналоговий горор. Епізоди серіалу набрали понад 100 мільйонів переглядів.

A movie based on ‘THE MANDELA CATALOGUE’ YouTube series is in the works.



Alex Kister will direct the film based on his YouTube series with Steven Spielberg set to produce.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/mmPgjSh5x7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 2, 2026

Події розгортаються у вигаданому окрузі Мандела у штаті Вісконсин, де людей переслідують майже безсмертні істоти-перевертні, відомі як Альтернативи.

У Голлівуді інтерес до YouTube-проєктів значно зріс після касового успіху екранізацій «Backrooms: Залаштунки» і «Обсесія», які разом зібрали понад $700 мільйонів у світовому прокаті.

Продюсерами екранізації стануть Стівен Спілберг і Голлі Баріо від Amblin Entertainment, Скотт Стубер і Нік Несбіт від United Artists, а також Аарон Б. Кунц від Paper Street Pictures. Дату виходу фільму поки не оголосили.