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Студія Стівена Спілберга екранізує інтернет-горор «Каталог Мандели»

Іван Назаренко 03 липня 2026
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Кіностудії United Artists, Amblin Entertainment Стівена Спілберга та Amazon MGM Studios отримали права на екранізацію популярного інтернет-горору «Каталог Мандели», пише Deadline.

Режисером майбутнього фільму стане автор оригінального вебсеріалу Алекс Кістер. Сценарій він написав разом із Тайлером Кліфтоном, який також виступить продюсером стрічки.

«Каталог Мандели» дебютував на YouTube у 2021 році й став одним із найвідоміших представників жанру аналоговий горор. Епізоди серіалу набрали понад 100 мільйонів переглядів.

Події розгортаються у вигаданому окрузі Мандела у штаті Вісконсин, де людей переслідують майже безсмертні істоти-перевертні, відомі як Альтернативи.

У Голлівуді інтерес до YouTube-проєктів значно зріс після касового успіху екранізацій «Backrooms: Залаштунки» і «Обсесія», які разом зібрали понад $700 мільйонів у світовому прокаті.

Продюсерами екранізації стануть Стівен Спілберг і Голлі Баріо від Amblin Entertainment, Скотт Стубер і Нік Несбіт від United Artists, а також Аарон Б. Кунц від Paper Street Pictures. Дату виходу фільму поки не оголосили.

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