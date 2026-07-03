Мадонна випустила альбом «Confessions II» — його вже називають одним із найкращих у кар’єрі співачки

Мадонна випустила «Confessions II» — продовження танцювальної платівки «Confessions on a Dance Floor», яка вийшла у 2005 році. Це 15-й студійний альбом співачки та її перший реліз за сім років, пише Variety.
Платівка вийшла на Warner Records, з яким Мадонна співпрацювала перші 25 років своєї кар’єри. До альбому увійшли 16 треків. Він побудований як цілісний диджей-сет і перегукується з форматом оригінального «Confessions on a Dance Floor» — безперервного танцювального міксу.
Над «Confessions II» Мадонна працювала зі Стюартом Прайсом, який також продюсував альбом 2005 року. Платівка поєднує денспоп, EDM, європоп-денс, діпхаус, диско, хаус та інші напрями електронної музики.
Серед гостей релізу — Сабріна Карпентер, Stromae, Martin Garrix, Feid і донька Мадонни Лурдес «Лола» Леон. Карпентер з’являється у треку «Bring Your Love», Feid — у «Read My Lips», Stromae — у «My Sins Are My Savior», а Лурдес Леон — у «The Test».
У деяких треках можна почути семпли класичних електронних композицій, зокрема «Good Life» гурту Inner City та «French Kiss» Ліл Луї.
Головна тема альбому — танцмайданчик як простір свободи, перевтілення та спільності. У пресрелізі Мадонна назвала танцмайданчик «ритуальним простором і місцем зв’язку з тілом, вразливістю та спільнотою».
Перші рецензії на платівку позитивні. Variety називає «Confessions II» найкращим альбомом Мадонни за останні два десятиліття.
Pitchfork оцінив новий альбом Мадонни на 8.1 балів із 10.
«Мадонна повернулася в найкращій формі зі свіжою та чесною танцювальною роботою, яка не просто є її найкращим альбомом за останні 20 років, але й дійсно необхідним доповненням до її творчого доробку», — пишуть у Pitchfork.
Платівку хвалять за повернення до фірмового денспоп-звучання, натхнення клубною сценою Нью-Йорка 1980-х та поєднання танцювальної енергії з особистими історіями.
Напередодні релізу в паризькому клубі Virage відбулася офіційна вечірка-прослуховування «Confessions II». Подію організували Warner Music France, Bitch Party та Virage, а фанати могли безкоштовно почути альбом до його виходу.
Раніше Мадонна представила 14-хвилинний фільм «Confessions II» на підтримку однойменного альбому, що вийде 3 липня. У відео звучать уривки нових треків, а в зйомках взяли участь Бенедикт Камбербетч, Кейт Мосс і Сабріна Карпентер.