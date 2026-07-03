Мадонна випустила альбом «Confessions II» — його вже називають одним із найкращих у кар’єрі співачки

Мадонна випустила «Confessions II» — продовження танцювальної платівки «Confessions on a Dance Floor», яка вийшла у 2005 році. Це 15-й студійний альбом співачки та її перший реліз за сім років, пише Variety.

Платівка вийшла на Warner Records, з яким Мадонна співпрацювала перші 25 років своєї кар’єри. До альбому увійшли 16 треків. Він побудований як цілісний диджей-сет і перегукується з форматом оригінального «Confessions on a Dance Floor» — безперервного танцювального міксу.

Над «Confessions II» Мадонна працювала зі Стюартом Прайсом, який також продюсував альбом 2005 року. Платівка поєднує денспоп, EDM, європоп-денс, діпхаус, диско, хаус та інші напрями електронної музики.

Серед гостей релізу — Сабріна Карпентер, Stromae, Martin Garrix, Feid і донька Мадонни Лурдес «Лола» Леон. Карпентер з’являється у треку «Bring Your Love», Feid — у «Read My Lips», Stromae — у «My Sins Are My Savior», а Лурдес Леон — у «The Test».

У деяких треках можна почути семпли класичних електронних композицій, зокрема «Good Life» гурту Inner City та «French Kiss» Ліл Луї.

Головна тема альбому — танцмайданчик як простір свободи, перевтілення та спільності. У пресрелізі Мадонна назвала танцмайданчик «ритуальним простором і місцем зв’язку з тілом, вразливістю та спільнотою».

Перші рецензії на платівку позитивні. Variety називає «Confessions II» найкращим альбомом Мадонни за останні два десятиліття.

Фото: LEON NEAL / AFP

Pitchfork оцінив новий альбом Мадонни на 8.1 балів із 10.

«Мадонна повернулася в найкращій формі зі свіжою та чесною танцювальною роботою, яка не просто є її найкращим альбомом за останні 20 років, але й дійсно необхідним доповненням до її творчого доробку», — пишуть у Pitchfork.

Платівку хвалять за повернення до фірмового денспоп-звучання, натхнення клубною сценою Нью-Йорка 1980-х та поєднання танцювальної енергії з особистими історіями.

Напередодні релізу в паризькому клубі Virage відбулася офіційна вечірка-прослуховування «Confessions II». Подію організували Warner Music France, Bitch Party та Virage, а фанати могли безкоштовно почути альбом до його виходу.

Раніше Мадонна представила 14-хвилинний фільм «Confessions II» на підтримку однойменного альбому, що вийде 3 липня. У відео звучать уривки нових треків, а в зйомках взяли участь Бенедикт Камбербетч, Кейт Мосс і Сабріна Карпентер.