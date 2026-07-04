Туреччина не пустила до своїх портів круїз із ЛГБТК+ туристами

Турецька влада заборонила круїзному лайнеру з переважно ЛГБТК+ туристами заходити до портів країни. Причиною назвали «моральні цінності», «сімейні цінності» та невідповідність «устрою суспільства», пише CNN.

Йдеться про круїз «Афіни — Венеція», який має стартувати з Греції 5 липня. Його організовує компанія Atlantis Events. Лайнер Scarlet Lady, що належить круїзній компанії Virgin Voyages, мав зробити дві зупинки в Туреччині — у Кушадаси та Стамбулі.

Місцева влада скасувала дозволи на швартування судна. У заяві влади провінції Айдин, де розташований порт Кушадаси, йдеться, що судно зафрахтували групи, «відомі поведінкою, несумісною з устроєм нашого суспільства та нашими моральними цінностями». Місцеві чиновники також заявили, що не допустять відвідування провінції цією групою в межах такого заходу.

Після заборони з маршруту прибрали обидві зупинки в Туреччині. Замість них судно має відвідати Єгипет із поїздкою до Каїра, а також грецький острів Крит.

Президент і CEO Atlantis Events Річ Кемпбелл назвав рішення Туреччини безпрецедентним для компанії. За його словами, за 36 років роботи Atlantis Events уперше отримала офіційну відмову в швартуванні через те, ким є пасажири круїзу.

На борту очікують близько 1900 пасажирів. Приблизно 1100 із них — зі США, решта мандрівників — із Великої Британії, Канади, Австралії та інших країн.

CNN зазначає, що турецька влада останніми роками посилила риторику проти ЛГБТК+ спільноти. У Стамбулі прайд-марші заборонені з 2015 року — офіційно з міркувань громадської безпеки.

Окремо турецька поліція провела рейд в одному зі стамбульських барів після появи інформації про нібито вечірку для учасників круїзу. В Atlantis Events заявили, що брошура з анонсом цієї події не була створена компанією й не мала до неї стосунку.

Atlantis повідомила пасажирам про зміни в четвер, зазначивши, що «через обставини, які не залежать від нас», компанії довелося змінити маршрут і прибрати обидві зупинки в Туреччині, оскільки їх скасувала турецька влада.