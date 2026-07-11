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На могилі Богдана Лепкого в Кракові встановили тимчасову копію викраденого барельєфа

Іван Назаренко 11 липня 2026
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Делегація Бережанської міської ради з Тернопільщини встановила на могилі українського письменника Богдана Лепкого на Раковицькому кладовищі в Кракові тимчасову копію знищеного барельєфа. Зображення надрукували на металевій пластині та закріпили на місці викраденого меморіалу.

Як повідомили в Бережанській міській раді, делегація на власні очі зафіксувала пошкодження місця поховання та вирішила тимчасово відновити його до 85-х роковин смерті письменника, які припадають на 21 липня.

За словами голови Бережанської громади Ростислава Бортника, фотографію оригінального барельєфа відреставрували за допомогою графічного редактора, після чого надрукували на металі, стійкому до погодних умов: «Це тимчасове рішення, оскільки виготовлення нового барельєфа займе значно більше часу», — пояснив Бортник.

Тимчасовий барельєф / Фото: Бережанська міська рада

Він також звернувся до президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Андрія Сибіги із закликом розглянути можливість ексгумації останків Богдана Лепкого та їхнього перепоховання в Україні — у Національному пантеоні або в рідних Бережанах.

У поліції Малопольського воєводства заявили, що наразі не пов'язують інцидент із мотивами національної ненависті. Правоохоронці зазначають, що історичні надгробки на Раковицькому кладовищі регулярно стають об'єктами крадіжок, а останнім часом там зафіксували близько десяти випадків викрадення хрестів, табличок та інших меморіальних елементів.

Водночас уповноважена мера Кракова з питань політики рівності Евеліна Питель закликала дочекатися результатів розслідування, але не виключила, що інцидент міг бути провокацією на тлі російської агресії та спроб послабити польсько-українські відносини.

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