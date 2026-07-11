Український фотограф Роман Пилипей став фотожурналістом року за версією National Press Photographers Association

Роман Пилипей став фотожурналістом року в національній категорії за версією National Press Photographers Association. Нагороду він отримав за серію фотографій, зроблених в Україні протягом останнього року для агентства Agence France-Presse (AFP). Про відзнаку фотограф повідомив у своїх соцмережах.

Він зазначив, що за останній рік ситуація в Україні не стала легшою. За його словами, країна пережила важку зиму через російські атаки, які залишали мирних жителів без опалення та водопостачання, а зараз інтенсивність обстрілів лише зросла.

Фотограф також навів дані AFP, згідно з якими лише за перші шість місяців 2026 року Росія випустила по Україні понад 36 тисяч далекобійних безпілотників і тисячу ракет.

«За всіма цими цифрами стоять зруйновані життя, цілі родини, які загинули, і мільйони людей, змушених залишити свої домівки в пошуках безпеки. Важливо ніколи не забувати, що насправді означають ці числа», — наголосив Пилипей.

Він також подякував українським і міжнародним журналістам, які продовжують висвітлювати війну, «даючи голос тим, кого інакше могли б не почути, і щодня нагадуючи світу, яку ціну Україна платить за право просто вижити».