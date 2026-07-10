Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Гобелен із Байо перевезли через Ла-Манш до Великої Британії вперше за майже тисячу років

Іван Назаренко 10 липня 2026
319

Гобелен із Байо вперше майже за тисячу років повернувся до Великої Британії. У ніч на п'ятницю його доставили з Франції через тунель під Ла-Маншем до Британського музею, де восени відкриється масштабна виставка, пише The Guardian.

70-метрову пам'ятку XI століття перевозили в кліматично контрольованому контейнері зі спеціальною системою амортизації. Вишивку склали «гармошкою», а під час транспортування її супроводжували поліція та дипломати Франції й Великої Британії. Після прибуття експонат кілька днів адаптуватиметься до нових умов, перш ніж його розгорнуть для експонування.

Попри назву, гобелен із Байо насправді є вишивкою з вовняних ниток на лляному полотні. Він зображує події, що передували битві при Гастінгсі 1066 року, коли Вільгельм Завойовник переміг англосаксонського короля Гарольда II та започаткував нормандське правління в Англії.

Директор Британського музею Ніколас Каллінан назвав перевезення «моментом, який він ніколи не забуде», а також одним із наймасштабніших міжнародних музейних проєктів між двома країнами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що передача гобелена є символом дружби між Францією та Великою Британією й демонструє, чого країни можуть досягти, працюючи разом.

Експозиція триватиме з вересня 2026 року до липня 2027-го. За перший день продажу музей реалізував близько 100 тисяч квитків, а загалом очікує приблизно 7,5 мільйона відвідувачів.

Історики вважають, що пам'ятку замовив єпископ Одо Байоський — зведений брат Вільгельма Завойовника. Ймовірно, її створили в Англії, після чого перевезли до французького міста Байо, де вона зберігалася більшу частину останнього тисячоліття.

Мітки
Новини
Читайте також
Тест на овуляцію, соломинки і недопалки: фанати Тейлор Свіфт розкупили сміття з весілля співачки Музей у Роттердамі вкрив підлогу 360 кілограмами арахісової пасти — так вшанували пам'ять художника Віма Т. Схіпперса У Києві проведуть благодійну барахолку до річниці боротьби за збереження «Квітів України» В Україні вводять нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень — на ній вшанують Василя Стуса
Гречка: як каша без амбіцій вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026 Паоло Соррентіно: «Одне з найскладніших, найболючіших — це питання завершення життя» 10 липня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026 «Агентство» — найкращий шпигунський серіал року 07 липня 2026 Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня 07 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.