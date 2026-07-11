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НБУ звинувачують у використанні піратського російського шрифту на банкноті у 2 тисячі гривень

Іван Назаренко 11 липня 2026
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НБУ звинувачують у використанні піратського російського шрифту на банкноті у 2 тисячі гривень

Графічний дизайнер і розробник шрифтів Богдан Гдаль заявив, що в дизайні нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень Національний банк України використав неліцензійний шрифт.

За словами дизайнера, для напису «Дві тисячі гривень» використали шрифт Bickham Script із неофіційною кирилізацією, створеною російською дизайнеркою Олександрою Гофман. Він стверджує, що ця версія є піратською.

Гдаль нагадав, що аналогічна ситуація вже виникала у 2019 році після випуску банкноти номіналом 1000 гривень із Володимиром Вернадським. Тоді він разом із колегою Андрієм Шевченком звернув увагу, що напис «Одна тисяча гривень» також виконано нелегальною кирилізованою версією Bickham Script.

Оригінальний шрифт створив американський дизайнер Річард Ліптон у 1997 році для компанії Adobe. До 2016 року він не мав офіційної кириличної версії, тоді як адаптація Гофман поширювалася в інтернеті ще з 2005 року.

У 2019 році представник Adobe Франк Грісгамер підтвердив, що на українській банкноті використано саме піратську копію, а не ліцензійну версію шрифту.

Після того випадку Нацбанк заявляв, що перегляне підходи до створення дизайну банкнот, залучить профільних експертів і розгляне можливість проведення відкритого конкурсу, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Фото: НБУ
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