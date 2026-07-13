Вийшов трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна — у кінотеатрах з 13 серпня

Вийшов трейлер біографічного документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про Андрія Кузьменка — фронтмена гурту «Скрябін». Прем'єра стрічки запланована на 13 серпня. Про це БЖ повідомили творці фільму.

Стрічка розповідає про творчий шлях музиканта, його внутрішні зміни, самоіронію та життя «на повній швидкості». Автори зазначають, що прагнули показати Кузьму не як міфічну постать, а як живу людину — смішну, вразливу, різку й водночас щиру.

Режисером стрічки став Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк. Над фільмом працювала студія KNIFE! Films, яка раніше випустила документальну картину «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

За словами творців, робота над фільмом тривала півтора року. За цей час команда опрацювала понад 400 годин відео- та аудіозаписів і понад 22 тисячі фотографій, більшість із яких раніше не публікувалися. Ці архівні матеріали стали основою оповіді, дозволяючи Кузьмі «розповісти власну історію своїми словами».

Дружина музиканта Світлана Бабійчук зазначила, що стрічка створена «з любов'ю до Андрія» та висловила сподівання, що молодше покоління завдяки фільму відкриє для себе історію «Скрябіна» і краще зрозуміє, як змінювалися українське суспільство та культура.

Паралельно з українським прокатом фільм також покажуть у 20 країнах для українських глядачів за кордоном.