Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна — у кінотеатрах з 13 серпня

Іван Назаренко 13 липня 2026
474
Вийшов трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна — у кінотеатрах з 13 серпня

Вийшов трейлер біографічного документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про Андрія Кузьменка — фронтмена гурту «Скрябін». Прем'єра стрічки запланована на 13 серпня. Про це БЖ повідомили творці фільму.

Стрічка розповідає про творчий шлях музиканта, його внутрішні зміни, самоіронію та життя «на повній швидкості». Автори зазначають, що прагнули показати Кузьму не як міфічну постать, а як живу людину — смішну, вразливу, різку й водночас щиру.

Режисером стрічки став Артем Григорян, продюсером — Максим Сердюк. Над фільмом працювала студія KNIFE! Films, яка раніше випустила документальну картину «Яремчук: Незрівнянний світ краси».

За словами творців, робота над фільмом тривала півтора року. За цей час команда опрацювала понад 400 годин відео- та аудіозаписів і понад 22 тисячі фотографій, більшість із яких раніше не публікувалися. Ці архівні матеріали стали основою оповіді, дозволяючи Кузьмі «розповісти власну історію своїми словами».

Дружина музиканта Світлана Бабійчук зазначила, що стрічка створена «з любов'ю до Андрія» та висловила сподівання, що молодше покоління завдяки фільму відкриє для себе історію «Скрябіна» і краще зрозуміє, як змінювалися українське суспільство та культура.

Паралельно з українським прокатом фільм також покажуть у 20 країнах для українських глядачів за кордоном.

Фото: KNIFE! Films
Мітки
Новини
Читайте також
У Львові покажуть виставу «GALA» хореографа Жерома Беля, чиї роботи ставили в Луврі й Tate Modern На прем'єрі «Одіссеї» Крістофера Нолана у Лондоні встановили 11-метрового троянського коня Прокуратура хоче повернути громаді земельну ділянку біля Майдану в буферній зоні об'єкта ЮНЕСКО Фільм «Майкл» став першим байопіком в історії, який зібрав $1 мільярд у прокаті
Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як невигадлива каша вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026 Паоло Соррентіно: «Одне з найскладніших, найболючіших — це питання завершення життя» 10 липня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.