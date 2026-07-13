Прокуратура хоче повернути громаді земельну ділянку біля Майдану в буферній зоні об'єкта ЮНЕСКО

Київська міська прокуратура подала до суду позов щодо земельної ділянки на вулиці Михайлівській поблизу майдану Незалежності вартістю майже 30 мільйонів гривень, яка розташована в буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За даними прокуратури, одна з фізичних осіб зареєструвала право власності на занедбані сміттєзбірники, посилаючись на рішення суду Луганської області, відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згодом ці об'єкти кілька разів перепродали, після чого вони перейшли у власність юридичної особи. Компанія звернулася до Київради з проханням передати їй без аукціону земельну ділянку площею майже 0,1 гектара, де розташовані сміттєзбірники.

Прокуратура вважає, що таким чином земельна ділянка може незаконно вибути з комунальної власності. Тому вона просить суд скасувати державну реєстрацію права власності на нерухомість, яка стала підставою для оформлення землі.