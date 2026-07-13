На прем'єрі «Одіссеї» Крістофера Нолана у Лондоні встановили 11-метрового троянського коня

На світовій прем'єрі фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана у Лондоні встановили гігантську копію троянського коня, що стала головною окрасою заходу, пише Variety.

Конструкція заввишки майже 11 метрів і вагою понад 4 тонни є точною копією дерев'яного коня, використаного у фільмі. Її створили за оригінальними виробничими кресленнями стрічки.

Над побудовою коня працювали 34 людини протягом 288 годин. Для виготовлення використали пінополістирол, сталь, смолу, фольгу та скловолокно.

Доставлення інсталяції до лондонської площі Лестер-сквер також стало окремою логістичною операцією. Коня, розібраного на чотири частини, перевозили трьома вантажівками, а на його складання шістьом працівникам знадобилося близько дев'яти годин. Загалом до роботи були залучені 45 осіб.

Zendaya poses with the Trojan Horse at 'The Odyssey' premiere in London



(Photo: Getty) pic.twitter.com/PtUQdTn5AB — Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) July 6, 2026

Після прем'єри конструкцію покажуть ще в кількох локаціях Лондона: 14 липня її встановлять на Трафальгарській площі, а з 16 до 19 липня вона перебуватиме біля торговельного центру Westfield London.

Тим часом у США також використовують кілька таких інсталяцій для промокампанії. Оригінального коня, який з'являється у фільмі, виставили біля кінотеатру AMC Universal Cinema в Каліфорнії, а ще одну копію показували у Венеції (Каліфорнія), Техасі, Маямі, а тепер привезуть на американську прем'єру стрічки в Нью-Йорку.

Світова прем'єра «Одіссеї» відбулася минулого тижня в Лондоні за участю Метта Деймона, Енн Гетевей, Зендаї, Тома Голланда, Роберта Паттінсона, Шарліз Терон та інших акторів. У широкий прокат фільм вийде 17 липня.