Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На прем'єрі «Одіссеї» Крістофера Нолана у Лондоні встановили 11-метрового троянського коня

Іван Назаренко 13 липня 2026
362

На світовій прем'єрі фільму «Одіссея» режисера Крістофера Нолана у Лондоні встановили гігантську копію троянського коня, що стала головною окрасою заходу, пише Variety.

Конструкція заввишки майже 11 метрів і вагою понад 4 тонни є точною копією дерев'яного коня, використаного у фільмі. Її створили за оригінальними виробничими кресленнями стрічки.

Над побудовою коня працювали 34 людини протягом 288 годин. Для виготовлення використали пінополістирол, сталь, смолу, фольгу та скловолокно.

Доставлення інсталяції до лондонської площі Лестер-сквер також стало окремою логістичною операцією. Коня, розібраного на чотири частини, перевозили трьома вантажівками, а на його складання шістьом працівникам знадобилося близько дев'яти годин. Загалом до роботи були залучені 45 осіб.

Після прем'єри конструкцію покажуть ще в кількох локаціях Лондона: 14 липня її встановлять на Трафальгарській площі, а з 16 до 19 липня вона перебуватиме біля торговельного центру Westfield London.

Тим часом у США також використовують кілька таких інсталяцій для промокампанії. Оригінального коня, який з'являється у фільмі, виставили біля кінотеатру AMC Universal Cinema в Каліфорнії, а ще одну копію показували у Венеції (Каліфорнія), Техасі, Маямі, а тепер привезуть на американську прем'єру стрічки в Нью-Йорку.

Світова прем'єра «Одіссеї» відбулася минулого тижня в Лондоні за участю Метта Деймона, Енн Гетевей, Зендаї, Тома Голланда, Роберта Паттінсона, Шарліз Терон та інших акторів. У широкий прокат фільм вийде 17 липня.

Мітки
Новини
Читайте також
У Львові покажуть виставу «GALA» хореографа Жерома Беля, чиї роботи ставили в Луврі й Tate Modern Прокуратура хоче повернути громаді земельну ділянку біля Майдану в буферній зоні об'єкта ЮНЕСКО Вийшов трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна — у кінотеатрах з 13 серпня Фільм «Майкл» став першим байопіком в історії, який зібрав $1 мільярд у прокаті
Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як невигадлива каша вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026 Паоло Соррентіно: «Одне з найскладніших, найболючіших — це питання завершення життя» 10 липня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок липня 09 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону 08 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.