У Львові покажуть виставу «GALA» хореографа Жерома Беля, чиї роботи ставили в Луврі й Tate Modern

На сцені Національного театру імені Марії Заньковецької у Львові 28 липня відбудеться українська прем'єра вистави «GALA» французького режисера й хореографа Жерома Беля. Про це БЖ повідомили представники театру.

Жером Бель — один із найвідоміших сучасних європейських хореографів. Його роботи демонстрували на сценах Tate Modern, Музею сучасного мистецтва та Лувру, а також на Авіньйонському фестивалі. За виставу «The Show Must Go On» він отримав престижну театральну премію Bessie Award, а його «Disabled Theater» було відзначено Швейцарською танцювальною премією.

«GALA» — один із найвідоміших проєктів Беля, який ставиться в різних містах світу за участі місцевих жителів. Вистава пропонує переосмислити сучасний танець і театральну сцену як простір, відкритий для людей із різним життєвим досвідом, незалежно від віку, фізичних можливостей чи професійної підготовки.

Фото: José Frade

Фото: Bernhard Müller

У постановці візьмуть участь 20 мешканців Львова — професійні танцівники й актори, а також люди без сценічного досвіду, підлітки, пенсіонери та учасники, які пересуваються на кріслах колісних.

Виставу організовує харківський незалежний театр «Нафта». У липні Жером Бель також проведе у Львові кількаденний семінар для театральних діячів на базі мистецького об'єднання «Хвиля».

За словами режисера, ідея проєкту народилася з бажання показати, що танець доступний кожному: «Багато людей кажуть: "Я не танцюю". Але варто лише увімкнути їхню улюблену музику — і вони вже танцюють».