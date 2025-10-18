Росіяни зруйнували третину будівлі краєзнавчого музею в Херсоні

Російські війська продовжують прицільно обстрілювати Херсонський обласний краєзнавчий музей, повідомили в соцмережах установи.

Лише за останні три тижні будівля зазнала численних ушкоджень: третина споруди зруйнована, пробито дах і пошкоджено стіни. В музеї наголошують, що обстріли ведуться систематично й цілеспрямовано.

«Путінські вандали впродовж останніх трьох тижнів ведуть прицільний вогонь по будівлі Херсонського обласного краєзнавчого музею… Унікальний осередок історії та пам’яті українського Півдня зазнав численних пошкоджень», — йдеться в заяві музейників.

Також вони нагадали, що під час окупації російські військові викрали з музею тисячі експонатів.

«Те, що росія ще вчора нахабно називала «своєю культурною спадщиною», сьогодні вона безжально стирає з лиця землі… Росія воює не лише проти людей, вона воює проти самої пам’яті про Україну», — говорять в установі.

Працівники музею планують звертатися до міжнародної спільноти, щоб зупинити руйнування історичних об’єктів у Херсоні, які перебувають під постійними обстрілами.

Херсонський обласний краєзнавчий музей є одним із найстаріших на півдні України. Його засновано в 1890 році українським археологом і краєзнавцем Віктором Гошкевичем.

До повномасштабного вторгнення у фондах музею зберігалося понад 180 тисяч предметів, із них понад 10 тисяч — в експозиції. Будівля музею є пам’яткою архітектури XIX століття.

Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей; Wikimedia Commons / Оля Нестеренко