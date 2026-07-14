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Верховна Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно в першому читанні

Ірина Маймур 14 липня 2026
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14 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 15294 про зміни до Кримінального кодексу України. Документ посилює відповідальність за злочини, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей, а також передбачає декриміналізацію порнографічного контенту для повнолітніх.

За законопроєкт проголосував 231 народний депутат.

Йдеться про проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії».

Законопроєкт передбачає зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу України. Зокрема, пропонується посилити кримінальну відповідальність за розповсюдження порнографічних матеріалів серед неповнолітніх і малолітніх, а також за доступ до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Також документ посилює відповідальність за проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх або малолітніх, створення чи утримання місць розпусти та звідництво із залученням дітей, а також за сутенерство або втягнення дітей у проституцію.

Водночас законопроєкт пропонує декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів серед повнолітніх осіб.

У Верховній Раді зазначають, що мета законопроєкту — посилити захист малолітніх і неповнолітніх осіб. У пояснювальній записці також ідеться про необхідність зосередити кримінальне законодавство на захисті дітей від сексуальної експлуатації та насильства.

Наприкінці травня Верховна Рада не підтримала попередній законопроєкт № 12191, який передбачав декриміналізацію виробництва та поширення дорослої порнографії. Після цього до парламенту внесли новий законопроєкт № 15294.

Документ наразі підтримали лише в першому читанні. Щоб він набув чинності, Верховна Рада має ухвалити його в цілому, після чого закон мають підписати голова парламенту та президент.

Фото: charlesdeluvio / Unsplash
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