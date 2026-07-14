Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов перший трейлер драми «Behemoth!» із Педро Паскалем у головній ролі

Іван Назаренко 14 липня 2026
363

Студія Searchlight Pictures представила перший трейлер драматичного фільму «Behemoth!» режисера й сценариста Тоні Ґілроя, відомого за трилером «Майкл Клейтон». Про це повідомляє Deadline.

Головну роль у стрічці виконав Педро Паскаль. Також у фільмі зіграли Олівія Вайлд, Єва Віктор і Вілл Арнетт.

За сюжетом, талановитий віолончеліст Алекс Серіан після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Музика, яка була рушійною силою його життя, приводить героя до подій, що назавжди змінять його долю.

Тоні Ґілрой не лише написав сценарій і поставив фільм, а й виступив одним із продюсерів разом із Санне Воленберг і Джоном Ґілроєм. Музику до стрічки створив колектив The Behemoth! Collective.

Прем'єра «Behemoth!» у кінотеатрах запланована на 4 грудня 2026 року. Студія випустить фільм напередодні сезону нагород, коли традиційно виходять головні претенденти на премії.

Мітки
Новини
Читайте також
Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі — він важливий для досліджень походження життя Український розробник створив сайт із майже 49 тисячами прислів’їв Верховна Рада підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно в першому читанні Росіяни пошкодили старовинні вітрини краєзнавчого музею в Херсоні
«Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону 14 липня 2026 Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та борщ з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026 Манга про пиво й битву титанів? Ми намалювали саме таку 14 липня 2026 Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як невигадлива каша вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.