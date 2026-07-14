Вийшов перший трейлер драми «Behemoth!» із Педро Паскалем у головній ролі

Студія Searchlight Pictures представила перший трейлер драматичного фільму «Behemoth!» режисера й сценариста Тоні Ґілроя, відомого за трилером «Майкл Клейтон». Про це повідомляє Deadline.

Головну роль у стрічці виконав Педро Паскаль. Також у фільмі зіграли Олівія Вайлд, Єва Віктор і Вілл Арнетт.

За сюжетом, талановитий віолончеліст Алекс Серіан після 20 років гастролей повертається до Лос-Анджелеса. Музика, яка була рушійною силою його життя, приводить героя до подій, що назавжди змінять його долю.

Тоні Ґілрой не лише написав сценарій і поставив фільм, а й виступив одним із продюсерів разом із Санне Воленберг і Джоном Ґілроєм. Музику до стрічки створив колектив The Behemoth! Collective.

Прем'єра «Behemoth!» у кінотеатрах запланована на 4 грудня 2026 року. Студія випустить фільм напередодні сезону нагород, коли традиційно виходять головні претенденти на премії.