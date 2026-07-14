Український розробник створив сайт із майже 49 тисячами прислів’їв

Український розробник Дмитро Ємельянов запустив verba — відкриту онлайн-платформу для пошуку українських прислів’їв, приказок і народних висловів.

Ресурс містить 48 787 записів. Шукати вислови можна за словом, темою, джерелом або за змістом — за допомогою семантичного пошуку. Він працює тоді, коли користувач не пам’ятає точного формулювання, але пам’ятає ідею прислів’я.

На сайті також є режим «Гортати» для перегляду карток, можливість зберігати улюблені вислови та Telegram-бот, який шукає прислів’я прямо в чаті.

Основою проєкту став відкритий корпус, зведений із п’яти історичних зібрань. Він охоплює джерела від 1841 до 2009 року: «Галицькі приповідки і загадки» Григорія Ількевича, «Українські приказки, прислів’я і таке інше» Матвія Номиса, «Галицько-руські народні приповідки» Івана Франка, академічну збірку «Українські народні прислів’я та приказки» 1961 року та репринт «Практичного російсько-українського словника приказок» Г. Млодзинського.

Кожен запис на платформі має оригінальний текст зі збереженням історичного правопису, сучасне написання, тематичні мітки, джерело та групу варіантів — імовірних діалектних відповідників.

Історичні видання оцифрували, для сканів використовували оптичне розпізнавання тексту. Дублікати м’яко об’єднали, а діалектні варіанти зв’язали між собою. Сучасне написання й тематичні мітки частково згенеровані за допомогою ШІ, тому автор проєкту зазначає, що вони є орієнтовними.