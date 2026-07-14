Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі — він важливий для досліджень походження життя

Поблизу центру Чумацького Шляху астрономи знайшли еритрулозу — простий цукор, який у природі міститься, зокрема, в малині. Це перше виявлення цукру в міжзоряному просторі, пише The Guardian.

Еритрулозу знайшли у великій хмарі пилу й газу G+0.693-0.027 поблизу центру Чумацького Шляху. Відкриття описали в журналі Nature Astronomy.

Еритрулоза — це простий цукор із чотирма атомами вуглецю. У невеликих кількостях вона трапляється в червоній малині, а також використовується в засобах для автозасмаги.

Дослідники зафіксували сполуку за допомогою двох радіотелескопів — Yebes 40 m та IRAM 30 m. За їхніми висновками, еритрулоза могла утворитися на мікроскопічних зернах міжзоряного пилу внаслідок реакцій між простішими органічними сполуками — глікольальдегідом та етиленгліколем. Такі реакції можуть відбуватися за дуже низьких температур, близько -250°C.

Докторка Ізаскун Хіменес-Серра з Центру астробіології Іспанії зазначила, що це перший цукор, виявлений у міжзоряному просторі. За її словами, це свідчить, що такі сполуки можуть бути поширенішими, ніж вважали раніше.

Раніше цукри знаходили у давніх метеоритах і на астероїді Бенну. Це вказувало, що частина органічних сполук могла потрапити на Землю з космосу. Однак досі прості цукри не виявляли безпосередньо в міжзоряному просторі.

Прості цукри можуть брати участь у реакціях, що ведуть до утворення рибонуклеотидів — складників РНК. РНК вважають одним із ключових кандидатів на роль раннього генетичного матеріалу.

Дослідники припускають, що подібні органічні сполуки могли потрапляти на молоді планети разом із кометним пилом, астероїдами або кометами. Під час так званого Пізнього важкого бомбардування на Землю могли потрапити мільйони тонн таких речовин.

Відкриття не пояснює, як саме виникло життя, але дає нові дані для досліджень пребіотичної хімії та можливих шляхів появи перших біомолекул на Землі й інших планетах.