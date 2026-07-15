Spotify тестує голосового ШІ-асистента, який допомагає обирати, що послухати

Компанія Spotify запустила ШІ-асистента, який дає змогу керувати сервісом за допомогою текстових або голосових запитів.

Now you can talk to Spotify:

It plays what you want

It adds what you want

It even answers what you’re curious about



What’s the first thing you’d say? pic.twitter.com/uKajUFpA1G — Spotify (@Spotify) July 14, 2026

Користувачі можуть просити застосунок підібрати музику, подкасти чи аудіокниги, уточнювати запити і ставити запитання про контент, який слухають. Функція поки працює в бета-версії.

Асистент працює в мобільному застосунку Spotify в розділах «Головна» («Home») та «Зараз відтворюється» («Now Playing»). З ним можна спілкуватися текстом або голосом — наприклад, попросити увімкнути артистів, яких користувач ще не слухав, додати конкретного виконавця, звузити добірку до нових треків або зробити музику жвавішою.

Через асистента також можна керувати плеєром: зберігати пісні, додавати треки в чергу або підписуватися на артистів.

На екрані «Зараз відтворюється» користувачі можуть ставити запитання про пісні, альбоми, жанри чи артистів. Spotify наводить приклади запитів про дату виходу альбому, жанр треку або натхнення автора. Так само можна ставити запитання про подкасти й аудіокниги — зокрема про авторів, гостей або пов’язані роботи.

Асистент також може відповідати на запитання про історію прослуховувань користувача. Наприклад, коли він уперше слухав певну пісню або які жанри слухав останнім часом.

Функцію поступово запускають для користувачів Spotify Premium віком від 18 років у США, Ірландії та Швеції.

У Spotify зазначають, що це бета-версія, тому відповіді асистента не завжди будуть точними. Відгуки користувачів мають впливати на подальший розвиток функції.