У космос планують запустити 18-метрове дзеркало для нічного «освітлення» Землі

Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США на випробування супутника з космічним дзеркалом, пише The Verge.

Йдеться про один прототип на низькій навколоземній орбіті. Супутник Eärendil-1 має відбивати сонячне світло на окремі ділянки Землі після настання темряви. Для цього він використовуватиме відбивну поверхню завширшки близько 18 метрів.

Запуск планують пізніше цього року. У виданні пишуть, що супутник назвали на честь персонажа Дж. Р. Р. Толкіна.

За даними компанії, один такий супутник зможе «освітлювати» ділянки на Землі діаметром до приблизно 5 кілометрів. Reflect Orbital хоче надавати таке «освітлення» «на вимогу» — зокрема для сонячної енергетики, сільського господарства, будівництва, пошуково-рятувальних операцій і реагування на надзвичайні ситуації.

Якщо тест буде успішним, стартап планує до 2035 року розгорнути сузір’я з 50 тисяч супутників. Водночас нинішній дозвіл стосується лише одного експериментального апарата, а не всієї майбутньої мережі.

Проєкт уже викликає занепокоєння в астрономів та екологів. Вони попереджають, що космічні дзеркала можуть посилити світлове забруднення, ускладнити оптичні астрономічні спостереження, впливати на дику природу, яка залежить від природних світлових циклів, а також створювати ризики для пілотів через спалахи відбитого світла.

Під час розгляду заявки FCC отримала майже 2 тисячі публічних коментарів із застереженнями щодо проєкту. Серед критиків — Американське астрономічне товариство, DarkSky International і Королівське астрономічне товариство.

У FCC зазначили, що заявка Reflect Orbital стосується обмеженої за часом технологічної демонстрації одного супутника. Будь-яке майбутнє розгортання кількох апаратів потребуватиме окремих дозволів.