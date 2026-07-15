Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У космос планують запустити 18-метрове дзеркало для нічного «освітлення» Землі

Ірина Маймур 15 липня 2026
673

Каліфорнійський стартап Reflect Orbital отримав дозвіл Федеральної комісії зі зв’язку США на випробування супутника з космічним дзеркалом, пише The Verge.

Йдеться про один прототип на низькій навколоземній орбіті. Супутник Eärendil-1 має відбивати сонячне світло на окремі ділянки Землі після настання темряви. Для цього він використовуватиме відбивну поверхню завширшки близько 18 метрів.

Запуск планують пізніше цього року. У виданні пишуть, що супутник назвали на честь персонажа Дж. Р. Р. Толкіна.

За даними компанії, один такий супутник зможе «освітлювати» ділянки на Землі діаметром до приблизно 5 кілометрів. Reflect Orbital хоче надавати таке «освітлення» «на вимогу» — зокрема для сонячної енергетики, сільського господарства, будівництва, пошуково-рятувальних операцій і реагування на надзвичайні ситуації.

Якщо тест буде успішним, стартап планує до 2035 року розгорнути сузір’я з 50 тисяч супутників. Водночас нинішній дозвіл стосується лише одного експериментального апарата, а не всієї майбутньої мережі.

Проєкт уже викликає занепокоєння в астрономів та екологів. Вони попереджають, що космічні дзеркала можуть посилити світлове забруднення, ускладнити оптичні астрономічні спостереження, впливати на дику природу, яка залежить від природних світлових циклів, а також створювати ризики для пілотів через спалахи відбитого світла.

Під час розгляду заявки FCC отримала майже 2 тисячі публічних коментарів із застереженнями щодо проєкту. Серед критиків — Американське астрономічне товариство, DarkSky International і Королівське астрономічне товариство.

У FCC зазначили, що заявка Reflect Orbital стосується обмеженої за часом технологічної демонстрації одного супутника. Будь-яке майбутнє розгортання кількох апаратів потребуватиме окремих дозволів.

Фото: NASA / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Новий сезон Ukrainian Fashion Week присвятять крафтам і ручній роботі Три великі видавництва подали до суду на Google через навчання ШІ Gemini на їхніх книжках Spotify тестує голосового ШІ-асистента, який допомагає обирати, що послухати Науковці вперше виявили цукор у міжзоряному просторі — він важливий для досліджень походження життя
«Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону 14 липня 2026 Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та зорі з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026 Манга про пиво й битву титанів? Ми намалювали саме таку 14 липня 2026 Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026 Гречка: як невигадлива каша вирвалася у світ високої гастрономії 10 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.