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НБУ оновить дизайн банкноти у 2000 гривень після звинувачень у використанні піратського шрифту

Іван Назаренко 15 липня 2026
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НБУ оновить дизайн банкноти у 2000 гривень після звинувачень у використанні піратського шрифту

Національний банк України змінить напис номіналу на новій банкноті в 2000 гривень з портретом Василя Стуса після звинувачень у використанні піратського шрифту. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

Раніше графічний дизайнер і шрифтовий розробник Богдан Гдаль заявив, що в оформленні нової банкноти використали піратську кирилізовану версію шрифту Bickham Script, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман. За його словами, така сама ситуація вже виникала у 2019 році під час випуску банкноти номіналом 1000 гривень.

Водночас у Нацбанку відкидають звинувачення стосовно використання шрифту російського походження. Там зазначають, що графічні елементи напису вручну вимальовуються художниками Національного банку із використанням елементів ліцензійних шрифтів у межах наявної ліцензії.

Як зазначили в НБУ, дизайн банкнот створюється у спеціальному захищеному програмному середовищі, де не можна встановити сторонній шрифт

Але все ж Нацбанк ухвалив рішення змінити напис номіналу на банкноті. «Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації з РФ? Відповідь очевидна», — зазначив Пишний.

Богдан Гдаль вже прокоментував зміну шрифту, зазначивши, що на оновленій банкноті використали ліцензований шрифт Bickham Script 3 Pro. Хоча, на його думку, варто провести комплексний редизайн грошового знаку.

Фото: НБУ
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