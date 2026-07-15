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Кістяк тиранозавра рекса продали на аукціоні за рекордні $50 мільйонів

Іван Назаренко 15 липня 2026
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Кістяк тиранозавра рекса на прізвисько Гас продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за $50,1 мільйона, що стало новим світовим рекордом для викопних решток динозаврів, пише The Guardian.

Фінальна ціна значно перевищила попередню оцінку в $20-30 мільйонів. Покупцем став анонімний учасник, який робив ставки телефоном.

Гас — один із найбільших і найповніше збережених скелетів тиранозавра рекса серед будь-коли знайдених. Його назвали на честь фермера з Південної Дакоти Гері (Гаса) Лікінга. Скелет віком близько 67 мільйонів років має довжину приблизно 11,6 метра та складається зі 183 скам'янілих кісток.

Рештки динозавра розкопали між 2021 і 2023 роками. Фахівці вважають Гаса одним із найкраще збережених екземплярів тирекса, які будь-коли виставляли на продаж.

Новий рекорд перевершив попередні найдорожчі продажі викопних динозаврів: стегозавра Апекс, якого у 2024 році продали за $44,6 мільйона, та тиранозавра Стена, що у 2020 році пішов з молотка за $31,8 мільйона.

Частина науковців висловлюють думку, що настільки цінні викопні рештки мають зберігатися в музеях і залишатися доступними для досліджень, а не передаватися до приватних колекцій.

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