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Новий сезон Ukrainian Fashion Week присвятять крафтам і ручній роботі

Ірина Маймур 15 липня 2026
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З 2 по 6 вересня 2026 року в Києві відбудеться Ukrainian Fashion Week SS27. У сезоні візьмуть участь 50 українських брендів, які представлять колекції у форматах показів, презентацій та trade show. Офіційна програма подій стане відомою в серпні.

Серед заявлених учасників — the COAT by Katya Silchenko, FROLOV, GASANOVA, GUNIA Project, J‘AMEMME, NADYA DZYAK, PASKAL, POUSTOVIT, SANTA та TONiA.

Цей сезон присвятять крафтам і їхньому сучасному переосмисленню в колекціях українських дизайнерів. У центрі уваги будуть ручна робота та артизанальні техніки — як спосіб інтегрувати традиційні ремесла в сучасний одяг і предметний дизайн.

«Крафт та артизанальні техніки не залишаються частиною минулого — вони формують майбутнє, перетворюючи культуру на джерело інновацій, а моду — на інструмент збереження ідентичності у глобальному контексті», — каже Ірина Данилевська, співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week.

У «Мистецькому арсеналі» розміститься експозиція Behind the Craft. Вона покаже, як традиційні українські ремісничі техніки виходять за межі етнографічної спадщини й стають частиною сучасного дизайну та моди.

Експозиція простежить шлях крафту — від майстра, його історії, інструментів і технік до сучасних брендів одягу та предметного дизайну. Кураторками Behind the Craft стали співзасновниці та креативні директорки GUNIA Project Марія Гаврилюк і Наталія Каменська.

Цього сезону Ukrainian Fashion Week також продовжить ініціативу «Обличчя героїв» — проєкт допомоги військовим із мінно-вибуховими пораненнями обличчя.

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