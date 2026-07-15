Три великі видавництва подали до суду на Google через навчання ШІ Gemini на їхніх книжках

Три великі книжкові видавництва та американський письменник Скотт Туроу подали позов проти Google, звинувативши компанію в незаконному використанні мільйонів захищених авторським правом книжок для навчання моделей штучного інтелекту Gemini, пише The Guardian.

Позов до федерального суду Нью-Йорка подали Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier та автор бестселера «Презумпція невинуватості» Скотт Туроу.

Позивачі стверджують, що Google використала книжки, які раніше отримала для роботи сервісів Google Books, Google Play Books і Google Scholar. За їхніми словами, ці ліцензії дозволяли компанії продавати електронні книги, але не копіювати твори для навчання комерційних моделей штучного інтелекту.

У позові дії Google називають «одним із наймасштабніших порушень авторського права в історії». Позивачі також стверджують, що всередині компанії усвідомлювали юридичні ризики.

Зокрема, в документі згадуються внутрішні обговорення, в яких Google нібито оцінювала потенційні штрафи за використання книжок із Google Play Books у десятки або навіть сотні мільярдів доларів.

Видавництва вважають, що використання їхніх творів без дозволу завдає шкоди авторам і книжковій індустрії. Вони зазначають, що Gemini може за лічені хвилини створювати нові тексти, які конкурують з оригінальними книжками.

Як приклад у позові наведено можливість згенерувати 100-сторінковий детектив за 20 хвилин і приблизно 39 центів, що, на думку позивачів, ставить письменників і видавців у нерівні умови.

Серед творів, які, за твердженням позивачів, могли бути використані без дозволу, названо роман «П'ята пора» Нори К. Джемісін та книжку «Who Could That Be at This Hour?» Лемоні Снікета.

Видавництва вимагають від суду стягнути з Google компенсацію, заборонити компанії надалі використовувати їхні твори для навчання моделей ШІ та зобов'язати знищити всі несанкціоновані копії книжок, які могли бути використані для тренування Gemini.