Образ Зендеї для промо фільму «Одіссея» розкритикували через прикраси з давнього Ірану

Американську акторку Зендею розкритикували через сережки, в яких використані давні золоті пластини з Ірану. Вона вдягла їх на лондонський фотокол фільму «Одіссея». Про це пише The New Arab.

Прикраси для акторки надала лондонська ювелірна галерея Barron London. За описом на її сайті, у сережках використані золоті медальйонні пластини Ziwiye, датовані приблизно I тисячоліттям до н. е. У походженні предметів вказаний Іран.

Давні пластини змонтували в сучасні сережки з жовтого золота й діамантів. Оправу створив ювелір Гленн Спайро у 2018 році, а Barron London придбала прикраси у 2020-му. Вони залишаються частиною приватної колекції галереї.

Після появи Зендеї прикраси викликали дискусію серед істориків, археологів і коментаторів культурної спадщини. Критики вважають проблемним використання давніх артефактів як аксесуарів для публічних образів.

The New Arab цитує експерта з ісламської історії, мистецтва й архітектури Зіррара Алі. Він назвав появу Зендеї в таких прикрасах «несмаком» і заявив, що носіння артефактів із музеїв або приватних колекцій може бути «демонстрацією влади й домінування», коли одна культура заявляє право власності на спадщину іншої.

Окреме питання — провенанс, тобто документована історія походження та переміщення давніх предметів. Для археологічних артефактів це важливо, адже вони можуть проходити через приватні колекції та артринок, де їхня історія не завжди є повністю прозорою.

The New Arab зазначає, що зверталося по коментар до Barron London, але не отримало відповіді на момент публікації.