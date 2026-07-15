Прокуратура арештувала будівельний майданчик 80-метрового ЖК на Печерську у Києві

Печерська окружна прокуратура Києва наклала арешт на будівлю колишнього училища зв'язку та будівельний майданчик на вулиці Князів Острозьких, 43/11, де збираються побудувати 80-метровий житловий комплекс. Про це повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

На момент накладення арешту забудовник уже майже повністю зруйнував історичну будівлю, зведену у 1930-х роках. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА заявили, що не були поінформовані про проведення робіт.

Як зазначає Перов, понад тиждень місцеві жителі власноруч блокували рух будівельної техніки. Також він стверджує, що щонайменше двічі забудовник застосовував фізичну силу до протестувальників.

Застосування фізичної сили до протестувальників. Фото: Дмитро Перов

Активіст також звернувся до Київської міської прокуратури із запитанням про перебіг розслідування інцидентів із застосуванням сили та долю чоловіка, який, за його словами, координував дії «людей у спортивному одязі» під час конфліктів на будмайданчику.

На місці колишнього військового училища зв'язку планують звести 25-поверховий житловий комплекс із підземним паркінгом. Будівництво проходить у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Києво-Печерської лаври, де гранична висота забудови становить 27 метрів. Натомість висота ЖК становить 80 метрів.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА раніше заявляли, що не видавали дозволів на проведення робіт. Також заступник голови КМДА Вячеслав Непоп відхилив петицію про зупинення будівництва, пославшись на судові рішення та відсутність повноважень для скасування містобудівних умов.