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Український бренд Etnodim випустив набори для вишивання вдома

Ірина Маймур 15 липня 2026
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Український бренд вишитого одягу Etnodim представив набори для самостійного вишивання, повідомили БЖ в компанії.

До першої серії включили два комплекти для створення серветок: круглої серветки «Квітнева» та сету серветок «Цвіт». Користуючись комплектами, можна вишити речі для дому або на подарунок.

Набір «Квітнева» передбачає вишивання круглої лляної серветки. Візерунок виконується традиційною технікою «ретязь за контурами малюнка». Вона зародилася на Любешівщині, а у 2025 році була додана до переліку нематеріальної культурної спадщини Волині.

Сет «Цвіт» складається з двох лляних серветок. Орнаменти виконуються трьома техніками: косим хрестиком, двосторонньою гладдю та лічильною косою гладдю.

Комплекти містять: серветки з нанесеним візерунком, тестовий клаптик тканини для відпрацювання стібків, нитки муліне, голки, наперсток, інструкцію з вишивання та інші інструменти для роботи.

У Etnodim пояснюють, що для бренду вишивання є способом зберігати й переосмислювати українське ремесло, а також поверненням до повільного й уважного процесу створення речей власноруч.

Набори «Квітнева» та «Цвіт» уже представлені на сайті Etnodim і в шоурумах бренду в Києві та Львові.

Фото: Etnodim
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