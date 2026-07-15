Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прем'єру фільму «Бетмен: Частина 2» з Робертом Паттінсоном знову перенесли — тепер на 2028 рік

Іван Назаренко 15 липня 2026
934

Студія Warner Bros. удруге перенесла прем'єру «Бетмен: Частина 2» режисера Метта Рівза. Тепер продовження вийде в кінотеатрах 18 лютого 2028 року — майже через шість років після прем'єри першої частини у березні 2022-го, пише Variety.

Разом із оголошенням нової дати Рівз опублікував перші тестові кадри Роберта Паттінсона в образі Темного лицаря.

До акторського складу сиквелу приєдналися Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс, Браян Тайрі Генрі та Себастіан Кох. Сценарій Рівз написав разом із Меттсоном Томліном. Деталі сюжету поки не розкривають.

Спочатку фільм мав вийти 2 жовтня 2026 року, потім його перенесли на 1 жовтня 2027-го, а тепер — на лютий 2028-го. Додатковий час потрібен для завершення постпродакшну.

Голова DC Studios Джеймс Ґанн раніше захищав затримку, зазначивши, що великі перерви між частинами франшиз є звичною практикою. Як приклади він навів семирічну паузу між «Чужим» і «Чужими», 14 років між двома частинами «Суперсімейки», 13 років між фільмами «Аватар» і 6 років між другою та третьою частинами «Вартових галактики».

Також Warner Bros. оновила графік інших релізів. Новий фільм Джей Джея Абрамса «The Great Beyond» із Ґленом Павеллом і Дженною Ортегою перенесли з листопада 2026 року на 1 жовтня 2027-го. Стрічка Сема Есмейла Panic «Carefully» із Джулією Робертс тепер вийде 9 квітня 2027 року.

Мітки
Новини
Читайте також
Єврокомісія припинить фінансування Венеційської бієнале через участь Росії у виставці Восени вийде збірка з невиданими ранніми записами Девіда Бові Український бренд Etnodim випустив набори для вишивання вдома Прокуратура арештувала будівельний майданчик 80-метрового ЖК на Печерську у Києві
Містичні острів’яни на знімках Еліс Томлінсон 15 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону 14 липня 2026 Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та зорі з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026 Манга про пиво й битву титанів? Ми намалювали саме таку 14 липня 2026 Яким був «Зірковий джем» Fusion Jams у київському цирку 13 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 45 11 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.