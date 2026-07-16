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Шевченка, Франка й Лесю Українку не перепоховають в Українському національному пантеоні

Іван Назаренко 16 липня 2026
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Шевченка, Франка й Лесю Українку не перепоховають в Українському національному пантеоні

У майбутньому Українському національному пантеоні буде лише кілька десятків поховань видатних українців, більшість із яких знайшли вічний спочинок за кордоном. Про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він наголосив, що українських діячів, які вже упокоєні в Україні, перепоховувати не планують. Зокрема, Тарас Шевченко залишиться похованим у Каневі, Леся Українка — в Києві, Іван Франко — у Львові, а Іван Котляревський — у Полтаві.

За його словами, пантеон не стане великим кладовищем. «Пантеон — це не кладовище. 300-500 поховань там не буде. Там будуть перепоховані кілька десятків людей. Пантеон — це не про збирання мощей», — зазначив Алфьоров.

Алфьоров також закликав не плутати Національний пантеон із меморіалом героїв сучасної російсько-української війни. За його словами, пантеон призначений для історичних постатей, а перепоховання можливе лише через 25 років після смерті людини.

Закон про створення Українського національного пантеону Верховна Рада ухвалила 1 липня. Він має вшановувати «найвидатніших представників української нації».

Пантеон планують розмістити на території Києво-Печерської лаври. За його створення відповідатиме Міністерство культури, а Український інститут національної пам'яті спільно з МЗС перевірятиме життєпис кандидатів для можливого перепоховання з-за кордону.

Фото: Ввласенко / Wikimedia Commons
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