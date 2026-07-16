У Києві пройде фестиваль адопції тварин AdoptMe Days: для 700 котів і собак шукатимуть родини

18–19 липня в Києві, у павільйоні «КИТ» на ВДНГ, пройде 22-й фестиваль адопції тварин AdoptMe Days. Його організовують Pethouse та Gostomel Shelter, щоб допомогти котам і собакам із притулків знайти собі нові родини. Вхід на подію безоплатний.

За словами організаторів, це буде найбільший AdoptMe Days за весь час існування проєкту. Цього разу допомагатимуть знайти майбутніх петбатьків для близько 400 котів і 300 собак.

Перед участю в AdoptMe Days тварини проходять ветеринарний огляд, вакцинацію, обробку від паразитів і стерилізацію відповідно до віку. На місці працюватимуть представники притулків: вони розкажуть про характер, звички й особливості своїх підопічних та допоможуть зрозуміти, яка саме тварина підійде конкретній родині.

Процес адопції складається з кількох етапів: знайомства з твариною, розмови з куратором і оформлення договору. Для цього потрібно мати із собою паспорт. Усіх котів і собак на фестивалі передають у родини безкоштовно. Організатори наголошують, що головний принцип AdoptMe Days — не знайти дім якомога швидше, а знайти його назавжди.

За понад два роки в межах проєкту знайшлася родина для 2 331 тварини. Кожна нова адопція допомагає притулкам: коли кіт або собака переїздить в родину, у притулку з’являється місце для порятунку наступної тварини.

AdoptMe Days створений як простір, де можна без поспіху познайомитися з котами й собаками, поспілкуватися з кураторами та більше дізнатися про відповідальне петбатьківство. Крім запрошення до адопції, у програмі лекції з домедичної допомоги тваринам від Ukrainian First Aid Movement, фудкорт, зона відпочинку, інтерактивні локації від партнерів і фотозона. Нові власники отримають подарунки від партнерів фестивалю, які допоможуть зробити перші дні тварини вдома комфортнішими.