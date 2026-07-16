На Андріївському узвозі у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір

На вулиці Андріївській узвіз, 5 у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Його хочуть використовувати як майданчик для концертів, культурних подій, невеликих крафтових ярмарків, блошиних ринків і зустрічей колекціонерів.

Простір планують створити на території нинішнього пустиря. Організатори наголошують, що капітального будівництва не передбачено — усі конструкції будуть збірно-розбірними.

Проєкт реалізують за позабюджетні кошти мецената. До підготовки долучилися Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Київський науково-методичний центр із охорони пам'яток, «Стародавній Київ», а також ініціаторка проєкту Марина Соловйова.

Організатори також зазначають, що земельна ділянка залишається у власності територіальної громади Києва, а всі дерева на території обіцяють зберегти.