На Андріївському узвозі у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір

На вулиці Андріївській узвіз, 5 у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».
Його хочуть використовувати як майданчик для концертів, культурних подій, невеликих крафтових ярмарків, блошиних ринків і зустрічей колекціонерів.
Простір планують створити на території нинішнього пустиря. Організатори наголошують, що капітального будівництва не передбачено — усі конструкції будуть збірно-розбірними.
Проєкт реалізують за позабюджетні кошти мецената. До підготовки долучилися Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Київський науково-методичний центр із охорони пам'яток, «Стародавній Київ», а також ініціаторка проєкту Марина Соловйова.
Організатори також зазначають, що земельна ділянка залишається у власності територіальної громади Києва, а всі дерева на території обіцяють зберегти.