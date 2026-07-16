Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

На Андріївському узвозі у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір

Іван Назаренко 16 липня 2026
758
На Андріївському узвозі у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір

На вулиці Андріївській узвіз, 5 у Києві планують облаштувати новий відкритий культурний простір, повідомляє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Його хочуть використовувати як майданчик для концертів, культурних подій, невеликих крафтових ярмарків, блошиних ринків і зустрічей колекціонерів.

Простір планують створити на території нинішнього пустиря. Організатори наголошують, що капітального будівництва не передбачено — усі конструкції будуть збірно-розбірними.

Проєкт реалізують за позабюджетні кошти мецената. До підготовки долучилися Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Київський науково-методичний центр із охорони пам'яток, «Стародавній Київ», а також ініціаторка проєкту Марина Соловйова.

Організатори також зазначають, що земельна ділянка залишається у власності територіальної громади Києва, а всі дерева на території обіцяють зберегти.

Зображення: ДІАЗ «Стародавній Київ»
Мітки
Новини
Читайте також
Тариф на проїзд у Києві можуть повернути до 8 гривень: громадська рада при КМДА звернеться до Кличка У Києві повернули громаді приміщення в історичному будинку, де жив поет і археолог Олег Ольжич Шевченка, Франка й Лесю Українку не перепоховають в Українському національному пантеоні У Києві пройде фестиваль адопції тварин AdoptMe Days: для 700 котів і собак шукатимуть родини
Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026 Єгипетська сила: навіщо країні фараонів найбільший у світі військовий комплекс «Октагон» 16 липня 2026 Містичні острів’яни на знімках Еліс Томлінсон 15 липня 2026 «Дім дракона»: рекап 4-го епізоду 3-го сезону 14 липня 2026 Вудсток по-закарпатськи: сухотрав’я та зорі з горілкою на «Шипоті» 14 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.