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На Андріївському узвозі заради нового культурного простору вирубають дерева — активіст

Іван Назаренко 17 липня 2026
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На Андріївському узвозі планують створити новий відкритий культурний простір. Однак для цього, як повідомляє пам'яткоохоронець Дмитро Перов, мають вирубати частину дерев, хоча на цій ділянці вже є сквер, облаштований кілька років тому.

Напередодні стало відомо, що на Андріївському узвозі, 5 хочуть облаштувати новий громадський простір для концертів, ярмарків і культурних подій. У КМДА запевняють, що проєкт фінансуватиме меценат, а кошти міського бюджету не витрачатимуть. Водночас організатори проєкту обіцяли, що висаджені на території дерева збережуть.

Втім, ще до повномасштабного вторгнення на цій ділянці вже провели благоустрій за бюджетні кошти. Тут замостили територію тротуарною плиткою, облаштували інклюзивні заїзди, висадили декоративні туї та встановили підземний сміттєзбірник вартістю близько 300 тисяч гривень.

Нинішній сквер.

Тепер, як стверджує Перов, усе це планують демонтувати, щоб реалізувати новий проєкт. Крім того, за його словами, під час робіт мають вирубати дерева. Замість п'яти нинішніх дерев планують висадити одне, а природне озеленення частково замінити рослинами в горщиках.

Фото: ДІАЗ «Стародавній Київ»
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